Ukraina päritolu Rapla neiu õppis paari kuuga eesti keelt rääkima: “Tahan õppida Eestis rangeks, aga heaks õpetajaks.”

Eesti ja Ukraina kooli võrreldes näeb Marija selget vahet. “Eestis on õpetajad palju vastutulelikumad ja sõbralikumad. Ukrainas on karmim kord ja reeglid. Ukraina koolis näiteks ei saanud järelvastata.” Tulevasele õpetajale tundub, et koolis käimist ei nautinud tema sünnimaal ei õpilased ega ka õpetajad.