Väsinud naine ja ema: miks küll mees kodus mitte midagi ei tee? Kui suhtes on tasakaal paigast

Oma initsiatiivi kodusesse ellu panustada näitab mees üles minimaalselt. Ja ma ei taha iga kord nagu ema talle ülesandeid jagada. See on ju meie ühine kodu ja meie ühised lapsed? Saan aru, et töölkäimine on väsitav, aga millal siis minu puhkus olema peaks?