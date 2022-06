Kuidas erinevas vanuses lastega vereproovi andmiseks ette valmistuda?

“Me ei saa lapselt valu ega hirmu ära võtta, kuid me saame teda selleks ette valmistada,” jagab kliiniline psühholoog Marileen Olenko. Tema sõnul selliseid lapsi, kellega ei saakski analüüse anda, ei ole, vaid peab arvestama, et lapsed on erinevad.

Mõni laps läheb julgemalt uutele olukordadele vastu ja teised jälle vähem. “Sama nagu veekeskuse liutorudes hullamine. Mõni on julge, mõni ettevaatlik ja teine jälle liiga julge,” lisab ta. Kasvades õpib inimene järjest enam ärevuse ja hirmuga toime tulema. Peale lapse enda natuuri mängib veel rolli, kui tihti ta seda protseduuri peab tegema ja kuidas on see eelnevalt kulgenud.

SYNLABi vanemlaborant Virge Jürjenson räägib oma kogemusest, et lapsed ikka pelgavad verevõttu ning vajavad rohkem aega ja kohanemist. Kohale tasuks tulla aegsasti, et lapsel oleks võimalus keskkonnaga või võimalusel mängunurgas mõnusalt harjuda.

Samuti on Jürjensoni sõnul lastel raskem olla söömata-joomata, mis aga on mitmete analüüside puhul vajalik. “Lastelt võtame proovi eelisjärjekorras, et ei peaks pikalt ootama, kui vaim juba ukse taga valmis,” märgib ta ja lisab, et tühi kõht teeb tuju pahaks ja söömata oleku tõttu tuleb vahel verevõtuprotseduuri ajal ette ka minestamist. Selle tarvis on aga proovivõtutoas valmis glükoositropsid ja vesi. “Juhime vanemate tähelepanu, et protseduuri ajaks ei tohi lastele suhu anda kommi või nätsu, sest nutuga võib ta selle kurku tõmmata.”

Klaas maitsestamata ja gaseerimata vett enne vereproovi andmist on lubatud. Lapsega verevõtu puhul ongi oluline, et laps oleks enne vere andmist piisavalt vett tarbinud, kuna see hõlbustab verevõtmist.

Äreva vanema lapsel on verevõtt keerulisem

Hirmuga tulevad väikesed patsiendid erinevat moodi toime, kuid sama suur roll on lapse ja vanema omavahelisel suhtlusel, paneb psühholoog südamele. Tihtipeale kujunebki nii, et äreva vanema lapsel on verevõtt keerulisem.