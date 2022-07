Meie laps sündis inglina

Paar sõudis abieluranda ja tundis, et soovib veel üht last. „Jäin üsna pea lapseootele, kuid kahjuks see rasedus katkes varakult,“ meenutab Triin. Ta lootis uuesti rasestuda, aga seda ei juhtunud pikalt. Kui Keity hakkas juba kolmeseks saama, otsustas naine tööle naasta, kuid just siis tulid rasedustestile oodatud triibud.