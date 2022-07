Surnuna sündinud beebi ema: „Olin nii šokis, et ei hakanud nutmagi. Korrutasin arstile, et ta vaataks uuesti, aga ta ütles, et vaatas juba pikalt...“

„Ma ei kuulnud ta südamelööke. Esialgu ei osanud ma midagi halba aimata, lihtsalt lamasin ja mõtlesin, miks nii. Samas arutlesin endamisi, et sünnitegevus ju käib ja kõik peaks korras olema,“ mäletab naine. „Kui siis arst pikalt vaikis, tajusin oma kehas, et midagi on valesti. Tundsin, kuidas süda läheb pahaks ja kuum laine käib üle. Mu sisetunne andis märku halvimast, kuid lootsin siiski parimat.“