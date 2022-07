Amalfi rannik: hingematvad vaated, valusad sääred ja jäätis hommikust õhtuni

Amalfi rannik oli mul juba mõni aasta mõtteis mõlkunud. Kuna see asub Napolist vaid poole­teisetunnise autosõidu kaugusel, rullus reisiplaan lahti justkui iseenesest. Oleme Maia (11), Marta (9) ja Miinaga (7) siin-seal käinud ning teame, et reisil oleme kõik vabamad, rõõmsamad ja avatumad. Ja isegi kui keegi aeg-ajalt murdub, ei löö see kampa tasakaalust välja. Puhkuse­maagia! Seega asusime õhinal ettevalmistusi tegema.