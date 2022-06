Täna on rahvusvaheline kodusünnituse päev!

Kahe aastaga on Eestis planeeritud kodusünnituste arv kahekordistunud. 2021. aastal ületati esmakordselt 100 sünnituse piir - toimus 128 planeeritud kodusünnitust. Seitsme aasta jooksul, kui kodusünnitus on Eestis lubatud ja reguleeritud, on meie ämmaemandate toetusel sündinud kodudes juba üle 500 lapse.