Kahetsemine teeb targemaks! Uuring kinnitab, et lapse kahetsustunne on kasulik tema arengule

Ent Iirimaa Queen´s-i Ülikoolis uuriti kahetsuse rolli laste otsuste tegemises ja leiti, et tõepoolest, lapsed teevad paremaid otsuseid, kui on saanud kahetsustunnet kogeda!

„See ei tähenda, et vanemad ja õpetajad peaksid nüüd hakkama lapsi meelega tõsiselt kahetsema panema. Pigem püüame aidata lastel mõista, kuidas asjad oleksid võinud teistsuguse otsuse või valiku puhul neile kasulikumalt laheneda,“ sõnab uurimuse läbiviija Dr. Aidan Feeney. „See võib lapse arengule ja otsustamisvõimele olulist kasu tuua.“

Uuringus osales üle 325 lapse Põhja-Iirimaalt ning selle kohaselt ei ole mitte kõik kuni kuueaastased lapsed võimelised kahetsusetunnet tundma. Kuid need, kes on, suudavad paremaid otsuseid teha.

Kumb kast?

Uurijad palusid 6- ja 7-aastastel lastel valida kahe kasti vahel. Ükskõik, millise kasti nad valisid, said nad kleepsu ja pidid hindama, kui rõõmsaks või kurvaks nende otsus neid tegi. Siis näidati neile, et teise kasti valimisel oleksid nad saanud palju rohkem kleepse ning taaskord paluti neil oma tundeid hinnata.

Uuringut läbi viinud teadlaste hinnangul kogesid need lapsed, kes tundsid end halvemini peale valimata kasti kohta tõe selgumist, kahetsustunnet.

Järgmisel päeval pandi kõik lapsed taas sama valiku ette. Need, kes olid eelmisel päeval kahetsust tundnud, valisid seekord kasti, mille eest sai eelmisel päeval rohkem kleepse. See viitab sellele, et kui lapsel on meeles, et nad on mingit valikut kahetsenud, muudavad nad suure tõenäosusega edaspidi oma käitumist.

Paremad valikud teismelistena

Dr. Feeney sõnul ootab ta juba kannatamatult, et võiks seda temaatikat edasi uurida – sest me kõik ju teame, et mida suuremaks lapsed kasvavad, seda rohkem on kaalul ka kleepsudest tähtsamaid asju.