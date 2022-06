Lapsepõlvelood: leivakoorukestest plaadimängijas teleka lammutamiseni

Lugu ei lõppenud aga siinmail. “Ema rääkis ikka enne meie lammutamise perioodi, et sugulane on kuldsete kätega ja parandab televiisori ära, aga läks päris kaua kui see sugulane telekale järgi tuli. Ema läks teise tuppa telekat üle andma ja kuulsime kuidas ema kaht kätt kokku lõi ning ahastas, et kes sellega küll hakkama sai. Pärast ta muidugi naeris, kui isa talle kõik ära seletanud oli. Meie olime siis aastaid telekata ja puudust sellest ka ei tundnud. Ema oli kaval ja ütles, et teleka saamiseks peab vähemalt seitse aastat ootama ja nii me siis lugesime raamaturiiulist kõik raamatud läbi. Küll ma ikka imestasin 6-aastaselt Mats Traadi raamatute sisu üle,” meenutab ta.