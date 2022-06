Isa: "Ma ei olnud valmis selleks, et beebi nii palju nutab!" Iga kümnes isa kogeb sünnitusjärgset depressiooni

Juba varakult ei tundnud Levine oma lapsega mingisugustki sidet. Tal oli sügavalt ebamugav ja raske tunne, et midagi on puudu. „Ma ei olnud valmis selleks, kui palju beebi nutab. Ja kui minu beebi nuttis vahetpidamata, ei saanud ma endast välja tunnet, et temaga on midagi valesti,“ jagab Levine.