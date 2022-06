KUULA | Kuidas toetada traumat kogenud noori?

Lisaks temale saab saates sõna ka Sotsiaalkindlustusameti Kinniste lasteasutuste teenuse juht Enelis Linnas: „Tavaliselt küsime selliselt noorelt: mis sul viga on? Aga me võiksime küsida: mis sul juhtus? Ja anda noorele aega sellest rääkida. Võib-olla esimesel korral ta ei räägi, aga järgmisel korral juba räägib.“

Linnase sõnul on ka psühholoogiline abi väga tervitatav, aga veelgi olulisem on see, et noorel oleks üks inimene, keda ta usaldaks ja kes teda kuulab.