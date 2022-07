Korja oma sokid kokku!

Alustame sellest, et laps on tavaline eelteismeline, kel kõik, mis käes, lihtsalt maha kukub. Samuti on mul mõnikord tunne, et elame mõisas, sest palve „vii asjad oma tuppa“ kõlab tema kõrvadele nagu „vii oma asjad mõisahoone paremasse tiiba neljandale korrusele, keerdtrepist üles“. Parimal juhul jaksab ta oma asjad viia trepi ülemisele astmele, nii et õhtul magamistuppa minekuks tuleb läbida takistusrada läbi koolikottide ja riiete hunniku.