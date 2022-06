Kolme lapse ema: tõeline emapuhkus ehk kuidas me koos emadega nädalalõppudel puhkame ja miks sina peaks ka

Esiteks, kui ema on läinud, saab isa täiesti pingevabalt vägesid juhtida - keeta kartuleid nagu heaks arvab ja lubada lastel pidžaamades poodi minna. Teiseks, mingil kummalisel kombel on lapsed isaga koos olles sada korda iseseisvamad ja magavad kakssada korda paremini. Ja kui isal on selleks mingid oma salanipid, siis ma arvan, et ma igaks juhuks ei taha neist midagi teada.