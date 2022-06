TUULI BLOGI | Kulud kasvavad tohutu kiirusega. Kas kolida maale või tooks see suhtesse liialt pingeid?

See kõik on pannud mind veel rohkem mõtlema oma lapsepõlve unistusele: elada maal ja kasvatada oma toit ise. Kuna väga paljud inimesed on mind innustanud ja motiveerinud, olen muutunud selles osas julgemaks ja juba ka esimesed sammud astunud, aga siiski on kahtlus hinges väga suur. Eriti kuna meie suhe on juba kahe väikese lapse kõrvalt parajalt proovile pandud. Võibolla sügisel on nii, et jõuame arved makstud, söögi ostetud ja muuks ei jätkugi?