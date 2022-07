Suhkrueksperiment: mu laps sõi nädalaga ligi pool kilo suhkrut!

Reeglid on lihtsad: arvesse läheb kõik magus, kuhu on lisatud suhkrut. Meie pere toitub üldiselt mitmekesiselt. Toidulaual on nii liha, kaunvilju kui ka palju muud taimset. Magusat sööme kindlate toidu­kordade lõpus ja väike magus amps on kell neli. Niiviisi mustvalgel kirjapanduna tundub see mulle mõistlik lähenemine ja enne eksperimendi algust olen üsna veendunud, et saan nädala möödudes rahulolevalt naeratada.