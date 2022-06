Lottemaa avab homme, 11. juunil üheksanda hooaja – suve läbi helisevad pulmakellad!

Lottemaa suvehooaja avaüritusel kõlavad Leiutajatekülas sel suvel esimest korda pulmakellad – Dr Ave ja jänes Mihkel on teineteist leidnud ja nende südamed põksuvad nii tugevasti ühes rütmis, et on aeg maha pidada vägev pulmapidu. 2022. aasta suvehooaeg saab olema kõigist eelnevatest erinev, sest suur armastus väärib tähistamist ja vajab eriprogrammi. „Terve küla on lillevanikutes ning õhk on ootusest paks, sest ees on terendamas suur ja uhke pulmapidu, mille tarbeks on Janno Põldma kirjutanud neli uut näidendit,“ on Lottemaa programmijuht Hana Kivi põnevil.