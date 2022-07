Kui vana lapse võib üksi koju jätta?

Nüüd, 30 aastat hiljem sellele tagasi vaadates: jumal küll! Ma hulkusin koos kaaslastega mahajäetud majades ja hüppasin ehitusplatsidel kulli mängides üle sakiliste servadega sügavike. Me kiikusime puu otsa seotud köiega üle oja ja vahel kukkusime ojja sisse. Me käisime küla taga metsas ja vahel eksisime ära. Talvel kelgutasime mäel, mis tegelikult oli tuletõrje veevõtupaak, mille luuk oli ammu ära varastatud, nii et keset mäge haigutas mustav auk ja kuskil kaugel all läikis vesi.