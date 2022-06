Rahvusraamatukogu tasuta perehommik „Pannkoogi saladus“ nuputamise, meisterdamise ja Helena Lotmaniga

Rahvusraamatukogu ja Apollo ühised perehommikud on ellu kutsutud, et arendada laste ja noorte loovust ja iseseisvat mõtlemist, õpetada uusi oskusi ja tekitada huvi lugemise vastu. Rahvusraamatukogu soovib, et meie noortes säiliks eluterve uudishimu.