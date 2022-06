Toitumisterapeut: ma ei lubanud oma lapsel kingituseks saadud suhkruvaba kõrrejooki juua

„Täna hommikul võtsin kotist välja eilsel peol saadud kõrrejoogi, mis on, olgu öeldud, mõeldud lastele. Kuna ma ikka ja alati loen toodete koostisaineid, siis tegin seda ka täna. Joogi peal on kirjas „suhkruvaba“. Juba see tekitas kahtlusi - tavaliselt on märge „suhkruvaba“ minu jaoks alati küsimärgiga, kuna enamasti asendatakse suhkur siis ebatervislike alternatiividega. Nii ka selles joogis. Siin on suhkruasendajana kasutatud aspartaami ja atsesulfaamkaaliumi,“ märgib Hiie.