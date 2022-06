Põhjused, miks värskelt vallalised emad-isad ei peaks lastega uutest suhetest rääkima

Mõnikord on abielu või kooselu juba enne lahkuminekut mõnda aega lõppenud olnud. Ja kui suhe lõpuks ametlikult läbi saab, on arusaadav, et soovime taas uute inimestega kohtuda. Küll aga võib lastel olla lahkuminekuga keeruline harjuda ja leppida. Lastel võib vanemate lahutusega kohanemine võtta kolm kuni viis aastat aega. Seega uute inimeste pilti toomine