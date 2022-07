Püksipissimine, mis jätkub ja jätkub

Kuni 2,5 aasta vanuseni tundus Kristile, et poja püksipissimine on väikelapse tavapärane mure. „Kuna pidin pärast vanemapuhkust täiskohaga tööle naasma, võtsime appi hoidja. Just tema oli see, kes juhtis mu tähelepanu asjaolule, et Marten läheb kõiksugu tegevuste peale hästi elevile ega huvitu eneseteenindamisest. Tihti juhtus, et hoidja pani lapse enne õueminekut potile, ent poiss ei teinud sinna miskit ja õues olid püksid märjad.“