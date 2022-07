Tahtmatu püksipissimine, mis jätkub veel kooliski. Ema: kartsin, et probleem on minu käitumises

Greete (38) kasvatab kaht poega, Stevenit (10) ja Henrit (8). Lahendus Steveni öise allapissimise murele saabus alles hiljuti, kui ta oli juba üheksane. „Arvasin, et äkki on probleem ikka minu käitumisega seotud – et ma pole piisavalt rahulik ema! Proovisin end jälgida,“ ohkab ta rohkeid enesesüüdistusi meenutades.