Ülemiste keskuses toimunud inspiratsioonipäeval jagati sajale lastekodulapsele teadmisi ettevõtlikkusest

Koolitaja ja rahatarkuse edendaja Kristi Saare jaoks on ettevõtlus oskus näha probleeme ja neid ka lahendada. „Mõtteviis, et lahendatav probleem peab olema suur, tekitab esmajoones pigem hirmu. Alustada võib väikselt. Ettevõtjana on võimatu kõiki asju kohe osata,“ ütles Saare lastele. „Mind ennast on väga palju aidanud teised inimesed. Eesti on nii väike, et kui kellelgi on abi vaja, siis saab seda meie väiksuse juures kiiresti. Suhtle inimestega, kes on sinu olukorras varasemalt olnud,“ soovitas ta.