Trafficu solist Silver Laas: „Paljud sõbrad õpetasid meid, kuidas peab last kasvatama – oi, kuidas ma seda vihkasin!“

„Tütre isana on mul olnud mõnikord väga raske öelda ei. Seda näiteks igapäevastes olukordades, kus ta ei taha veel magama minna või palub mõnda muud erandit. Ma ei tahaks öelda, et ta on ära hellitatud, aga kui Lola on midagi palunud, olen üsna kergelt järele andnud,“ tunnistab Silver(36), kellel on kaks suure vanusevahega last - Lola (15) ja Priidik (2).