On vanemaid, kes soovivad, et nende lapsuke saaks nime tuntud filmistaari või laulja järgi. On neid, kellele on tähtis, et lapse nimi oleks originaalne ja tähendusrikas. Loe, kuidas Eestis nimed kujunenud on - millised trendid on valitsenud ja nimevalikut mõjutanud.