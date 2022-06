Jaan Aru selgitab: millises vanuses võiks laps nutiseadmeid kasutada ja mida peaksid tähele panema?

Rusikareegel on, et me anname lapsele nutiseadme võimalikult hilja! Aga kui lapsel juba nutiseade on, saab ta seda kasutada ka oma huvide toetamiseks. Kuidas saame meie last toetada, et ta selle käigud nutimaailmasse ära ei eksiks? Ajuteadlane Jaan Aru aitab videos selgusele jõuda.