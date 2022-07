Et ema süda puhkaks, kui beebi puhkab

Monitori toimimise aluseks on leviala ulatus ja see, et ka paksuseinalises majas signaal ei katkeks. „Levist väljas“ märguanne on tänapäeval enamikul monitoridel. Kui seda pole kirjelduses mainitud, uuri müüjalt – tegu on juba nii tavalise funktsiooniga, et paljud ei võta vaevaks seda märkida.