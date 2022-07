Kui küsida vanematelt, mis on üks ost, mida nad ei kahetse, on selleks tihti beebimonitor. Truu abimees lubab muretult toimetada toas, kui laps magab õues, või vastupidi – askeldada ise väljas, kui laps tudub voodis. Milline aga on parim ja töökindlaim ning miks?