Mu lapse hambad lagunevad

Eunike Õigus (29, avapildil) avastas, et lapse hammastega on midagi valesti, kui Geidi (3) oli kaheaastane. Tütre hammastele oli tekkinud vaatamata pesule pruunikas kiht. Kui ema läks suuremate laste Hanna (9) ja Rebecaga (7) hambaarstikontrolli, võttis ta pesamuna kaasa. Arst vaatas Geidi suu üle, kuid leidis, et laps on liiga väike ja tuleb lihtsalt oodata. „Ma ei mäleta, et ta selgitanuks, millest see tumedam kiht tekkinud on. Tema põhisoovitus oli, et me annaks talle kodus vähem magusat,“ meenutab Eunike, „ja peseksime hoolsamalt hambaid.“