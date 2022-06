KUULA | Vestlusring mitme lapse emadega: kahe väikse lapsega tundsin beebi elu pärast pidevat hirmu

„Tagasi vaadates mõtlen isegi imestunult, et ma kolme lapsega nii palju tegin ja nendega igal pool käisin,“ meenutab Pere ja Kodu veebitoimetaja Grete Sutriop aega, kui kõik tema tütred olid väikesed. „Ei tasu kinni jääda sellesse, et nüüd on mul beebi ja peangi olema kogu aeg kodus. Kui väiksest peale harjutada neid kaasa võtmisega, siis nad harjuvad sellega kenasti.“