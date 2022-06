ALPA ja Heateo Haridusfond panid seljad kokku: õpetame Ukrainast saabunud lastele eesti keelt

Tänaseks on Eestisse saabunud juba üle 40 000 Ukraina põgeniku, enamasti naised ja lapsed. Ukrainast pärit õpetajad on leidnud võimalusi asuda tööle Eesti haridusasutustes ning ka Ukrainast saabunud laste ja noorte haridustee jätkamine on tehtud kiirelt võimalikuks, et aidata kaasa kiiremale kohanemisele.