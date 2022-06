KUULA | Kliimanoor: mind ärritab, et Eesti kirjutas kliimaleppele alla juba enne minu sündi, aga olukord on ikka halb

„Räägitakse, et noored on väga keskkonnateadlikud, aga noori on väga erinevaid – on neid, kes saavad probleemist aru, neid, kes arvavad, et on juba nii halvasti, et ei ole mõtet midagi teha, ja ka neid, kes selle pärast üldse ei muretse,“ sõnab Kertu.