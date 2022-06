GALERII: Kiusamisvaba Kooli uue klipi reźissöör on Henrik Kalmet, peaosas Priit Võigemast

Klipi kandvaks sõnumiks on „Kiusamine võib jääda sind saatma kogu eluks“. Tegevuse keskmes on näitleja Priit Võigemast ja 10-aastane Remi Leek.

Klipi režissöör Henrik Kalmeti sõnul on kampaaniavideo sisu kujundlik, kuid siiski üheselt mõistetav. „See klipp proovib läbi lihtsa kujundi näidata, kuidas kooliaegne kiusamine võib jääda inimest saatma terveks eluks. Oleme vaimset koormat kujutanud läbi füüsilise kandami, kus kunagine kiusaja istub siiamaani ohvril kukil, surudes teda alla ja raskendades igapäevast toimetamist. Füüsilist raskust mõistavad ja märkavad inimesed paremini ning see on kõigile ka arusaadavam, kui vaimsete probleemide hoomamine. Soovime selle klipiga öelda ja näidata, et vaimsed haavad on sama olulised kui füüsilised haavad, kui mitte isegi ohtlikumad.“

Kalmeti sõnul oli klipiga soov laiendada ka koolikiusamise teemat, näidates, et teema ei puuduta ainult lapseiga ja lapsi koolis, vaid ka täiskasvanuid hiljem, ning et paljud kompleksid ning hilisemad ebakindlused võivad olla just sealt pärit.

Sihtasutuse tegevjuht Ingi Mihkelsoo kutsub häid Eesti inimesi üles ulatama abikäe, et aidata muuta koolinoorte lapsepõlv helgemaks ja turvalisemaks. „Teeme oma sihtasutusega tõendatud mõjuga tööd, et vähendada kiusamist Eesti koolides ja toetada laste sotsiaal-emotsionaalseid pädevusi. Kiusamisvaba Kool on küll Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner, kuid riigi toetus ei kata kaugeltki meie tegelikke vajadusi. Ekslikult arvatakse, et head saab teha vaid suurelt annetades, tegelikkuses on abiks iga väiksemgi toetus. Seejuures loeb kõige enam järjepidevus, mistap kutsume inimesi üles hakkama Kiusamisvaba Kooli püsiannetajaks.“

2012. aastal asutatud SA Kiusamisvaba Kool vahendab Turu Ülikoolis välja töötatud KiVa programmi ka Eesti koolidesse. Praegu kasutab KiVa programmi 107 Eesti kooli.