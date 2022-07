„ISSIII!“ kuuldus korraga vali hõige poolesaja meetri kauguselt tõuksiplatsilt. Tõstsin pea, et näha, mis mure mu vanemat poega vaevab. „MA ARMASTAN SIND!“ Inimesi pungil pargis on vaja päris kõvasti karjuda, et hääl nii kaugele kostaks.