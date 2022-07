Issi, vaata!

Me avastasime enda elus tõuksid. Kõikidel teistel on, järelikult peame meie ka ostma. Õnneks pole tõukerattad nii kallid, kui ma kartsin, sest saime väga hea trikitõuksi vähem kui 200 euroga. Siis meenus mulle, et mul on kolm last, ja olukord muutus totaalselt. Detsembris autouksele saadud mõlgi parandus pidi taas teadmatusse kaugusesse lükkuma. Mõlk autoga sõitmist ei sega, samal ajal kui tõuksiga sõit ilma tõuksita rikub kogu kogemuse.