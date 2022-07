Kuhu minna lastega nädalavahetusel? Pajuvärava tallu loomi kallistama!

Nüüd olengi oma kolme tütrega Pajuväraval mitu suve külas käinud ja alati on meil pärast loomajutu-materjali terveks aastaks. Pajuväraval võid tutvuda paljude karvaste ja suleliste tegelastega. Heidi teeb paaritunniseid tuure keset muljetavaldavat loomaparki, räägib tõestisündinud lugusid ja lubab enamikku isendeid ka katsuda. Näiteks võid silitada madu, musitada hiigeltigu või miilustada tuhatjalgsega. Ja pesukarude maiustustega toitmise kõrvale saad kuulda lugusid nende väikeste kuradikeste korda saadetud pahandustest.

Kui soovid uinuda ja ärgata loomade keskel, saad peatuda värskelt valminud külalistemajas. Alati on võimalik Pajuvärava õuel telkida. Meie saime ägeda elamuse, ööbides lastega saunapealse pööningu madratsitel. Heidi suudab luua nii koduse õhkkonna, et on tunne, nagu oleksid maal sugulastel või sõpradel külas.