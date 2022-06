Tuuli blogi | Põlesin laste kõrvalt läbi ja jäin nii haigeks, et pidin mehe komandeeringust koju kutsuma

Mäletan, kuidas oma esimest last oodates vaatasin mehele suurte silmadega otsa ja ütlesin, et aga nüüd, kui emaks saan, ei saagi ma ju enam haige olla? Mõtlen sellist haiget olemist, et vahid hommikust õhtuni teki all totakaid seriaale ja ei liiguta isegi mitte oma väikest varvast. Täpselt nii on ka läinud.