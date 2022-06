Karjäärinõustaja ja ema: „Teise lapse sündides teadsin kohe, et soovin panustada eneseteostusse pigem varem kui hiljem“

Lapse sünni ja elu alguse teekond võib vanema jaoks olla lihtne, aga ka täis kohanemist, hirme ja justkui enda kaotamist. See kõik on selleks, et koos lapsega saaks sündida parem ja õnnelikum „mina“. Mul on olnud suur au teha seda läbi kaks korda.