Ärkamine: viiekohalisse autosse kolm last ei mahugi

Kahel suuremal lapsel oli kummalgi oma tuba, viimane saab kenasti keskmisega liituda – uut kodu ei vaja. Nii minul kui ka abikaasal oli üks populaarsemaid automudeleid Eestis, keskmise suurusega Toyota Corolla – sellega on hästi. Poeg kasvas hiljuti turvahällist välja ja sündiv tüdruk saab selle endale – ka korras. Olin kuidagi arvanud, et kolmas laps on kõige tavalisema peremudeli viimane osa. Kolmelapseline pere on ju klassika. See pole veel suurpere, mis vajab kogu elu ümberkorraldamist.