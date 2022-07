Ebameeldiv üllatus: viiekohalisse autosse kolm last ei mahu! Ka maasturisse mitte

Olin alati arvanud, et kolmas laps on kõige tavalisema peremudeli viimane osa. Kolmelapseline pere on ju klassika. See pole veel suurpere, mis vajab kogu elu ümberkorraldamist. Ja siis põmaki! Selgus, et meie keskklassi autosse kolme last ei mahutagi. Veidi hiljem sain teada, et samasuguse ootamatu ehmatusega on ärganud lugematu arv peresid.