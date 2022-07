Ebameeldiv üllatus: viiekohalisse autosse kolm last ei mahugi!

Me pole Jakoga (39) erilised autohuvilised. Minu jaoks on autod punased ja hallid. Tema teab mõnda mootorinäitajat ja jälgib hodomeetrit, kuid seda, et keskklassiautodesse viieliikmeline pere ei mahu, ei teadnud ka tema. Sõidame koos palju ringi ja nii oli meie mure suur. Kohe järgmisel päeval me neljarattalist sõpra ostma ei rutanud, seega mõtlesime endid vähemalt esialgu mahutada vanemate suurde linnamaasturisse, mis on peale vaadates tõeline laev. Ja siis põmaki! Saime teada, et ka sellesse ei mahu kolm last ära. Kuidas nii?