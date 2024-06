„Lapse itaallasest isa terroriseerib mind, manipuleerib pojaga ning ostab teda ära. Kas peaksin end siit päästma...?“

Kliiniline gestaltpsühhoterapeut: „Kirjeldusest ilmnevad selged viited, et isa on hakanud last emast võõrandama. Võõrandamisega on tegu siis, kui laps hakkab endast ära tõukama täiesti adekvaatset lapsevanemat, kes on lapsega tegelenud ja kellega on varemalt lapsel olnud hea suhe. See on üks rängemaid katsumusi, mida me vanematena kogeda võime. “