VAATA | Aga kui minu lapse kõnega on midagi lahti?

Kui juba on selgunud, et lapse kõne vajab tõepoolest tuge, ja pere teeb juba koostööd ka logopeediga, on taas põhjust avada Kõneravi.ee veebileht, kus on muu hulgas üleval ka esimesed tasuta digitaalsed harjutused Eestis, mis on mõeldud spetsiaalselt kogelejatele. Keskkonnas on üldised harjutused kõikidele kasutajatele, aga läbi saab lahendada ka individuaalseid ülesandeid.

Anne-Liisi on teenust koos lapsega kasutanud juba pikka aega ja peab seda suurepäraseks võimaluseks logopeedi õpetatut kinnistada. „Väga oluline on, et keskkond on loodud sellisena, et lapsele pakub harjutuste tegemine suurt huvi, nii hea on näha, kuidas ta enda edusammude üle rõõmustab. Kõige rohkem meeldivad talle muidugi need klikkimisvõimalusega harjutused.“