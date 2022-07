Kas sa oled hinnatõusuks valmis?

Kui ka tavaliselt on tähtis oma rahaasju hallates planeerida ja kulutusi mitu kuud ette näha, siis sel aastal on olukord harukordne – saabuvad kulutused hüüavad valjult juba tulles. Ilmselt pole hinnatõusust praeguseks puutumata jäänud keegi, seda on tunda nii iganädalase toidukorvi, kiirelt kasvavate transpordi­kulude kui ka kommunaalarvete puhul. Tulevikku vaadates võib kahjuks öelda, et sügis ja talv tulevad veel raskemad ning säästupuhvri peaks üle vaatama juba praegu.