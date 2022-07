Minu sünnipäev on keset talve, jaanuaris. Lapsepõlvest ei meenu, et oleksime tihedalt mu sünnipäevi tähistanud, aga kui need peo­lauakesed tehti, olid kõik kutsutud alati kohal. Vähemasti koolis, kus oma sünnipäeva puhul igale lapsele kommi viisin. Kogu klass laulis ja kohalolu oli tummine.