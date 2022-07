Epp Kärsin: noored õpivad pornofilmidest ega tea, mis on eelmäng, sest me ei oska nendega neil teemadel rääkida

Kui noored on minu loengusse tulnud, küsivad nad, miks neile räägitakse koolis ainult kondoomidest, suguhaigustest ja sellest, et võib rasedaks jääda. Kõige rohkem küsivad nad minu käest, et kuidas ma aru saan, et ma kellelegi meeldin. Küsitakse palju ka keha puudutavaid küsimusi, näiteks: kas vahekord on valus ja miks tuleb verd. Meil pole praegu võimalik koolides seksuaalharidust sellisel viisil kogeda, nagu mina seda edasi annan, sest ma olen 100% kogemuskoolitaja.