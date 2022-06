Mondo Maailmakooli juht Diana Tamm: kas Eesti koolilõpetaja saab tänapäeva maailmas hakkama?

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et meie laste aineteadmised on väga tugevad. Euroopa riikide pingereas on Eesti 15-aastased noored lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes esimesel kohal. Kuid, kas see tagab nende toimetuleku tänapäeva maailmas? Gümnaasiumi õppekavas on teisigi oskusi, mida noor peaks olema omandanud - koolist peaks olema kaasa saadud „suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest, väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis.“

2020. aastal avaldatud PISA uuringus „Kas Eesti noor on maailmakodanik?„ usub alla poole Eesti vastanutest, et nad saavad „maailmas esinevate probleemide suhtes midagi ette võtta“ ning 51% Eesti õpilastest arvab, et „minu käitumine võib mõjutada teistes riikides elavaid inimesi“. Vaid 40% vastas, et „õpetajad paluvad mul sageli väljendada minu arvamust rahvusvaheliste uudiste kohta“. On seda vähe või palju? Eesti on ju nii väike - meie panus globaalprobleemide lahendamisse oleks niikuinii märkamatu?

Sõda Ukrainas ning jääkülmade kevadete ja tulikuumade suvedega heitlik kliima on vaid kaks näidet sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad meist igaüht ning tegelikult saab meist igaüks vähemal või suuremal määral mõjutada ka maailma. Ukraina abistamiseks on Eesti ühiskond teinud ära erakordse töö, need erinevad algatused on lähtunud inimestest, kes tajuvad iseenda vastutust ning kohustust tegutseda. Sellistel inimestel püsib tugev kodanikuühiskond ja lõpuks ka demokraatlikud väärtused. Selliseid inimesi on meile juurde vaja. Aga kuidas neid siis kasvatada ja kes seda tegema peaks?

Maailmahariduse andmine koolis sõltub täna õpetaja entusiasmist ja koolijuhi prioriteetidest.