Aita põgenike lapsi! MTÜ Ukraina Eneseabi palub abi kasutatud arvutite kogumisel

„Tänaseks oleme abivajajateni toimetanud 1167 arvutit. Meie tegevust on toetanud erinevad IT ettevõtted, näiteks Foxway ja Arvato Financial Solutions Tech Center. Väiksemas koguses on arvuteid abivajajateni jõudnud ka Arvutiait OÜ toel, kes on olnud abiks ka arvutite puhastamise ning tarkvara ja seadme ettevalmistamisega. Ootel on aga veel 1800 last, kelle abistamiseks meil hetkel vahendeid ei jagu. Loodame väga ja anname endast parima, et ka nemad oma arvutid vähemalt sügiseks kätte saaks,“ märgib ühingu esindaja.