TUULI BLOGI | Meie pere soovitused, kuidas lastega suvel soodsalt ja stressivabalt puhata

Sellel on mitu põhjust. Meil on nüüd kaks last. See tähendab, et kui me soovime kuskile ööseks jääda, on meil vaja võtta kolme toaga ööbimiskoht. Seda seetõttu, et lapsed magavad erinevates tubades ja neid ühes voodis magama panna on väga keeruline. Kuna nad lähevad õhtul 19-20 vahel magama,