Nähtamatu plaastri jõud

Teispool joont on aga inimesed, kes valust ülesaamiseks vajavad oma loo uuesti ja uuesti rääkimist ning seda, et neid kuulataks. Iga kord, kui nad saavad juhtunut uuesti sõnadesse panna, tõmbub nähtamatu, ent pehme plaaster nende haavale. Lähedaste ülesandeks jääb mõista, kumba leeri nende inimene kuulub, et käituda vastavalt. See mõistmine pole teinekord sugugi lihtne.